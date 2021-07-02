Музыкально-поэтический вечер под открытым небом состоится в Тюмени

Афиша: ТМПО

Музейный комплекс им. Словцова приглашает всех желающих на музыкально-поэтическое погружение "Слушай / Говори". Встреча состоится 10 июля в 18:00 под открытым небом.

Гости вечера услышат экспериментальное прочтение современной поэзии в исполнении самих авторов, а также в неформальной обстановке обсудят многие философские темы через призму стихотворений. Это будет необычно, актуально и по-новому, ведь быть услышанным и услышать других - значит, лучше понять время, себя и что ты не один. Выступят современные поэты Тюмени и музыкальный дуэт "Тано".

Музейный комплекс им. Словцова расположен по адресу: ул. Советская, 63. Вход на мероприятие свободный. Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (3452) 45-35-90 или +7 (929) 266-73-72. Возрастная категория 12+