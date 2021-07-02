Тюменские медики решили провести talk-шоу о вакцинации

В формате talk-шоу 6 июля в мультицентре "Моя территория" врачи и медики разберут ключевые вопросы и мифы о вакцинации и ее воздействии на человеческий организм.
Тему вакцинации от COVID-19 обещают обсудить с различных точек зрения, а заодно ответить на вопросы гостей и прокомментировать распространенные мифы.
Начало шоу в 19:00. Для участия нужна предварительная регистрация. Ссылка на нее появится в группе мультицентра "Моя территория". На событии будет действовать обязательный масочный режим, максимальное количество участников — 30 человек.
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