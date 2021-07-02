Рыбаки нашли боеприпас на берегу Туры

Специалисты группы разминирования управления Росгвардии по Тюменской области идентифицировали минометный снаряд. Предмет, внешне похожий на боеприпас, нашли рыбаки на берегу реки Туры в Тюмени.

"Прибывшие на место саперы ОМОН обследовали подозрительную находку и определили, что это 82-мм минометный снаряд без взрывателя со следами сильной коррозии, не представляющий опасности для окружающих", — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Боеприпас передан в следственно-операвивную группу для дальнейшего разбирательства.