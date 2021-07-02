Рыбаки нашли боеприпас на берегу Туры

15:05 02 июля 2021
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Специалисты группы разминирования управления Росгвардии по Тюменской области идентифицировали минометный снаряд. Предмет, внешне похожий на боеприпас, нашли рыбаки на берегу реки Туры в Тюмени.

"Прибывшие на место саперы ОМОН обследовали подозрительную находку и определили, что это 82-мм минометный снаряд без взрывателя со следами сильной коррозии, не представляющий опасности для окружающих", — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Боеприпас передан в следственно-операвивную группу для дальнейшего разбирательства.

Теги: боеприпасы , Росгвардия
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