Рыбаки нашли боеприпас на берегу Туры

Специалисты группы разминирования управления Росгвардии по Тюменской области идентифицировали минометный снаряд. Предмет, внешне похожий на боеприпас, нашли рыбаки на берегу реки Туры в Тюмени.
"Прибывшие на место саперы ОМОН обследовали подозрительную находку и определили, что это 82-мм минометный снаряд без взрывателя со следами сильной коррозии, не представляющий опасности для окружающих", — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.
Боеприпас передан в следственно-операвивную группу для дальнейшего разбирательства.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru