Прививки от коронавируса есть у 83 % постояльцев тюменских домов-интернатов и реабилитационных центров

Вакцинация в организациях социального обслуживания населения Тюменской области проходит с февраля 2021 года. На сегодня в домах-интернатах и социально-реабилитационных центрах региона провакцинировано более 3 тысяч получателей социальных услуг (83%) и более 1,5 тысячи (77%) сотрудников стационарных организаций, сообщили в департаменте соцразвития.

Вакцинация проводится строго после предварительного осмотра врачом поликлиники и при отсутствии медицинских противопоказаний, используется "Спутник V".

Также активно проводится вакцинация социальных работников и пожилых граждан, которых они обслуживают в домашних условиях. Уже привиты более 2,6 тысячи сотрудников и их подопечных.

Лицам без определенного места жительства, обращающимся в организации социального обслуживания, при наличии документов и отсутствии медицинских противопоказаний, предлагается вакцинирование. На сегодня вакцинированы 77 получателей социальных услуг из числа лиц без определенного места жительства.