Тюменцам расскажут о мистических картинах русских художников

Афиша: ТМПО

Только в эту пятницу, 2 июля, в 19:00 в музейном комплексе им. Словцова состоится эксклюзивная экскурсия на тему "Мистика или совпадение? Таинственная сторона творчества русских классиков".

Художники – люди необычной профессии. На протяжении многих сотен лет их творения вызывают у зрителей самые разные эмоции. Разумеется, не обходилось без мистификаций. Иногда появлялись в истории искусства произведения, которые благодаря цепочке странных совпадений, трагических случайностей или загадочных случаев обретали ореол таинственности. О таких картинах и об их авторах гостям музея расскажут в рамках экскурсии по выставке "Шедевры художественной коллекции".

Музейный комплекс им. Словцова расположен по адресу: ул. Советская, 63. Стоимость билета на экскурсию - 100 рублей. Также гостям музея нужно оплатить посещение выставки "Шедевры художественной коллекции" (200 рублей), льготным категориям граждан оплачивать посещение выставки не требуется. Возрастная категория 6+