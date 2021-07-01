За шесть месяцев в тюменских садоводческих товариществах произошло 87 пожаров

За 6 месяцев 2021 года на территории садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ областного центра произошло 87 пожаров. Такие данные приводит департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, а также короткое замыкание электропроводки в результате нарушения правил технической эксплуатации электроустановок.

Во избежание возникновения пожара необходимо выполнять основные требования правил противопожарного режима, а именно:

— периодически осматривать состояние дымоходов печей и каминов, не перекаливать печи;

— соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми и электрическими приборами;

— не эксплуатировать электропроводку и кабели с нарушением изоляции;

— не перегружать электросеть.

Помните о том, что на участках, где расположены индивидуальные жилые дома, необходимо иметь запасы воды для целей пожаротушения.

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха) необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112 и принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.