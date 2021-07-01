Тюмень отметит международный день отказа от полиэтиленовых пакетов

Афиша: ТМПО

Музей "Дом Машарова" совместно с квилт-клубом "Сибирская палитра" приглашает тюменцев 3 июля с 11:00 до 16:00 весело и с пользой отметить Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов. Вход на мероприятие свободный!

Участники познакомятся с удобной и практичной альтернативой пакету - авоськой или шоппером. "Сибирская палитра" представит гостям музея невероятное разнообразие многоразовых сумок, а студенческое объединение 5R проведет с детьми увлекательную квест-игру, где каждый ребенок сможет узнать для себя что-то новое и применить это на практике.

Квест-игра стартует в 13:00 и продлится 60 минут. Для участия обязательна регистрация по телефону 8 (3452) 46-13-10 или онлайн по ссылке.

Также на территории музея в течение недели будут стоять контейнеры для раздельного сбора отходов. Тюменцы могут сдать: газеты, журналы, тетради, картон, бутылки из-под напитков, обои, магазинные чеки, бумажную посуду и салфетки. Музей "Дом Машарова" расположен по адресу: ул. Ленина, 24. Возрастная категория мероприятия 6+. Давайте менять мир вместе!