Тюменцев приглашают на бесплатную выставку интерактивного искусства

3 июля в 10:00 откроется выставка финальных работ в жанре интерактивного искусства участников проекта "Фиджитал". Резиденция "Между искусств: теплица локальных действий" развернется в мультицентре "Контора пароходства", ее можно будет посетить бесплатно до 31 июля.

На открытии тюменцы смогут поговорить с авторами работ. На него приедут авторы работ из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Симферополя. Среди гостей из других городов — создатель идеи "Говорить разрешается" Тимофей Шульц, Михаил Шпак с проектом "Маяки вселенной", а также авторы работы "МАТРасИЦА" Александра Валиева и Анастасия Голосова. Они будут присутствовать на выставке, поэтому каждый посетитель сможет узнать подробности создания инсталляций и арт-объектов у их создателей напрямую. Над пространством работали 13 человек, в том числе два приглашенных профессиональных художника — Андрей Свибович и Павел Фролов. Все авторы используют в своей работе различные подходы: от инженерных до дизайнерских и звуковых решений.

Интерактивное искусство — форма современного искусства, которая вовлекает зрителя таким образом, чтобы он стал частью создаваемого объекта или принял участие в его создании. Так, например, гости выставки смогут увидеть конструкцию из реальных матрасов с нанесенными AR-метками. При наведении на нее смартфона возникнет видеоряд со звуком, который свойственен выбранному слою реальности. Зритель попадает в один из цифровых миров: эфиры, зумы, вебинары, узнаваемые ТВ шоу, шутеры, танки, онлайн-курсы — все, чем занимались люди во время локдауна.

Главная идея проекта – воссоздание альтернативных вариантов жизни и смерти в искусстве. В своих работах они разводят так называемый "реальный" мир и "художественный", чтобы понять, какое искусство жизнеспособно в Тюменской области, сообщили в пресс-службе Медиа Арт Центра "Фиджитал".

Медиа Арт Центр "Фиджитал" — серия событий в области медиаискусства, включающая в себя Медиашколу, лаборатории в формате арт-мастерских, выставки и всероссийское соревнование. Участники, которые прошли отбор в группы, вместе с федеральными кураторами создадут новые проекты в мультицентре "Контора пароходства" и театральном центре "Космос".