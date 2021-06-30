Тюменцы могут проголосовать за бренд для спасателей

До 5 июля на сайте Moi-portal.ru можно проголосовать за понравившийся логотип для тюменских пожарных и других служб спасения, которые действуют в ЧС. По итогам голосования концепцию победителя предложат органам власти для реализации на спецодежде местных спасателей.

Сейчас на сайте 543 проголосовавших. Большая часть отдана работе digital-агентства Content Service. На онлайн-платформе также представлены идеи брендирования от креативного агентства FOL’GA, Медиацентра молодежной политики Тюменской области, агентства "Менделеев маркетинг", дизайн-студии Gruppa, дизайнеров Дмитрия Копьева и Виктории Хитевой маркетингового агентства Plan A Marketing. Они составили концепции новых символов, логотипов или медалей с идентичностью тюменских спецслужб.

Логотип "Stop Fire" от команды Медиацентра с 23 голосами олицетворяет стихии — воду и огонь, которые в сочетании дают позитивный исход любому ЧП. Диджитал агентство "Менделеева маркетинг" сфокусировалось на доработке концепции "ТюменьСпас" и получило 193 голоса. В основе логотипа авторы использовали хвойный лес как символ красоты тюменской природы и щит, который символизирует заботу тюменских спасателей. Диджитал агентство Content Service создало проект под названием "Адвокаты природы", которое означает защиту от пожаров и других катаклизмов, например регулярных подтоплений. В основе логотипа находятся знак "STOP", который отражает задачу спасателей остановить стихию. Дизайн-студия Gruppa Studio доработала проект "Спас" с 13 голосами со звездой надежды и спасения. Дмитрий Копьев и Виктория Хитева представили логотип, который совмещает три символа — огонь, ель и лопату. За него проголосовали 6 человека.

Голосование на сайте проекта "Дело Храбрых" закроется 5 июля. Также по ссылке можно пройти интерактивную игру, которая поможет закрепить правила безопасности в пожароопасный период и посмотреть полезные материалы о борьбе с пожарами в регионе.