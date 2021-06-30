В Тюмени выросло число обращений в неотложную помощь

Фото - пресс-служба департамента здравоохранения ТО

С 25 июня бригады неотложной помощи в амбулаторном звене снова приступили к круглосуточному режиму работы в связи с ростом обращений пациентов с симптомами ОРВИ.

Специалисты напоминают, что при первых признаках острого респираторного заболевания необходимо обратиться в поликлинику: очно или вызвав бригаду на дом (особенно это касается пожилых лиц, беременных женщин). Вызовы, которые поступают по неотложным поводам через службу 103, в круглосуточном режиме передаются в территориальные поликлиники.

Для сравнения: за 7 дней в июне 2020 года в службе скорой помощи принято к обслуживанию 9833 случая, из них 3284 переданы в "неотложку" поликлиник. А за одну неделю 2021 из 11452 передано поликлиникам 8684. Это говорит о том, что существенно выросло количество неотложных обращений, которые не связаны с экстренными жизнеугрожающими поводами, такими как ДТП, инсульты, инфаркты и др.

Ухудшение эпидситуации также можно проследить и по количеству звонков. К примеру, рост был невооруженным глазом виден осенью 2020 года. В сентябре на скорую поступило 45943 звонка, в поликлиники – 47139, а в октябре этого же года на 103 – 103306, а в поликлиники региона – 604303. Рост произошел в 7 раз.

Рост мы видим и сейчас. В мае 2021 года на скорую позвонили 47425 раз, а в поликлиники – 288559. При этом уже в июне служба 103 приняла 57909, а поликлиники ответили 315822 раза.

Медики напоминают, что тестирование на коронавирус (ПЦР-тест проводится по показаниям), до постановки диагноза назначается стартовая противовирусная терапия - она идентичная и для ОРВИ и для легкого течения COVID-19. Только врач принимает решение о направлении на КТ – и оно не принимается в первые дни заболевания, так как будет неинформативным.

Служба неотложной помощи максимально ориентирована на приезд в течение суток, но на данный момент могут быть задержки – рост обращений, как видно из цифр, произошел многократный, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.