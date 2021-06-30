Тюменцев приглашают на книжный обменник

В Тюмени 3 июля состоится общегородской книжный обменник. Книжный развал будет работать возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (Малыгина, 51) с 12 до 15 часов.

Горожане смогут обменять хорошие, но ненужные дома книги на книги хорошие и нужные. В книжный обменник принимается художественная и научно-популярная литература. Плата за вход остается неизменной вот уже 16 лет: 10 рублей для взрослых. Дети могут обменяться книгами бесплатно, а за прочитанный наизусть стишок еще и получить конфету от книжной феи. Собранные средства направляются на благотворительность.

"В связи с тем, что на сегодня сохраняются риски распространения COVID-19, на книжном обменнике будут обеспечены необходимые меры предосторожности: гостям предложат одноразовые перчатки, на входе установят санитайзер", — сообщили организаторы.