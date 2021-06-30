Родителей тюменских школьников готовы проконсультировать психологи

Не бойтесь обращаться к профессионалам!

Между родителями и школьниками нередко вырастает стена непонимания, которая крепнет с каждым днем. Переходный возраст, бушующие гормоны, желание всё сделать наперекор и показать собственную самостоятельность — часто родители просто не знают, как помочь подростку прожить этот нелегкий период.

Узнать об особенностях развития своего ребенка, способах взаимодействия с ним, помочь адаптироваться в школьном коллективе, "пережить" переходный возраст, стать успешным и уверенным в себе, – в этих вопросах родителям помогут профессионалы — консультанты регионального проекта "Точка опоры".

В реализации проекта Тюменской области задействовано порядка 600 экспертов — психологи, педагоги, логопеды, специалисты по социальной работе. Каждый родитель может получить бесплатную консультацию в удобном формате – очный прием, видеосвязь, консультация по Скайпу или телефону.

Выбрать специалиста и записаться на встречу с экспертом можно на сайте точкаопоры72.рф или по телефону 8(3452)20-40-70.

Региональный проект "Точка опоры" реализуется в рамках исполнения национального проекта "Образование" по инициативе регионального центра "Семья" при поддержке департамента социального развития Тюменской области.