Врач Ирина Чайковская стала почетным гражданином Тюмени

Фото: пресс-служба ОКБ № 1 Тюмени

Заведующей токсикологическим отделением Областной клинической больницы № 1 Ирине Чайковской присвоено звание почетного гражданина города Тюмени.

В 1982 году Ирина Леонидовна окончила Тюменский медицинский институт. Общий стаж ее работы в медицине – 38 лет, из которых 36 она работает в ОКБ № 1. За профессиональную деятельность была награждена нагрудным знаком "Отличник здравоохранения" и неоднократно поощрялась почетными грамотами. С 2011 года Ирина Леонидовна входит в состав Европейской ассоциации токсикологов.

Ирина Леонидовна еще с детства знала, что станет врачом. В школе она была единственной из класса, кто целенаправленно готовился поступать в медицинский. Не было сомнений и в том, что должна заниматься именно токсикологией. На решение повлиял ее наставник и учитель Владимир Александрович Васильев.

В жизни, кроме семьи и медицины, важное место занимают друзья, среди которых есть и коллеги. Она уверена, что плечо друга в нужное время окажется рядом. И, что бы ни случилось, Ирина Леонидовна также придет на помощь.

"В нашем отделении прекрасные, замечательные люди. Настоящие профессионалы с большим чувством ответственности и высокими морально-этическими качествами", – рассказывает Ирина Леонидовна.

Несмотря на большую загруженность в клинике, она сохраняет активную жизненную позицию. Катается на лыжах, ходит в походы, любит посещать зрелищные мероприятия, спектакли.

В моноинфекционном госпитале Ирина Леонидовна трудится с августа 2020 года в качестве простого врача. Пришла сама, потому что знала: медики её специальности в "красной зоне" очень нужны, чтобы помогать пациентам бороться с коварной инфекцией. А как справляться с болезнью, Ирина Леонидовна знает не понаслышке – переболела COVID-19 в декабре и теперь, спустя полгода после выздоровления, собирается привиться – как и рекомендовано.

Она считает, что поставить прививку от COVID-19 просто необходимо. Достаточно много людей переносят коронавирус бессимптомно, и это сказывается на общей заболеваемости. Ведь такие люди, не имея внешних признаков заболевания, считают себя здоровыми и свободно передвигаются повсюду, а значит, могут заразить окружающих.

Специалист считает, что коронавирус – это та история, когда нужно думать и за себя, и за других людей. Только вместе можно побороть пандемию, и оружие известно – это вакцинация.