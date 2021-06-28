Тюменский театр моды "Клеопатра" завоевал награды двух международных конкурсов

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Театр моды "Клеопатра" Дома культуры "Водник" в июне принял участие и занял призовые места в двух творческих конкурсах. Первым из них стал Международный многожанровый онлайн-конкурс исполнительского мастерства "Улыбки мира". Вторым – Международный многожанровый фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Черноморская радуга". Он проходил в Сочи с 24 по 30 июня.

На онлайн-конкурсе коллектив представил две коллекции дизайнера Анны Жижилкиной. Коллекция "Казачьи посиделки" получила звание лауреата первой степени в возрастной категории 13-17 лет. "Fashion-Rock" – завоевала диплом лауреата второй степени в возрастной категории 13-17 лет. Хореограф театра моды – Полина Пилигримова.

В Международном многожанровом фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества "Черноморская радуга" лауреатом первой степени была награждена коллекция "Космическая улитка" дизайнера Анны Жижилкиной в возрастной категории 13-17 лет. "Мечты у моря" стали лауреатом первой степени в возрастной категории 18 и старше. Дизайнер костюмов Ирина Горбунова.

Помимо многочисленных наград театр моды "Клеопатра" завоевал неофициальное звание самого эпатажного коллектива России. Работа руководителя "Клеопатры" Выхристюк Олеси Валерьевны была отмечена благодарственными письмами проекта "Улыбки мира" и фестиваля "Черноморская радуга", а также дипломом за мастерство и высокий профессионализм.