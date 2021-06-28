Тюменцам напоминают об окончании арендной амнистии

В Тюменской области завершается "арендная амнистия". Освобождение арендатора от выплаты неустойки (пени) по договорам аренды земельных участков в регионе действует до 1 июля 2021 года.

Для того, чтобы успеть воспользоваться арендной амнистией, арендатору необходимо оплатить сумму основного долга в полном объёме до 1 июля 2021 года и сообщить об этом в департамент имущественных отношений Тюменской области по электронной почте dio@72to.ru. Уведомление об уплате долга можно направлять в свободной форме и после 1 июля, главное — не забыть прикрепить к письму платёжные документы, подтверждающие оплату до этой даты. Воспользоваться таким правом арендаторы могут однократно.

Амнистия не применяется к договорам, заключенным по результатам аукциона. Также нельзя списать задолженность, которую уже взыскали в судебном порядке. Механизм списания пеней закреплён в постановлении Правительства Тюменской области от 26 октября 2018 года № 414-П.

Cформировать квитанцию для оплаты можно в нашей электронной приёмной dioinfo.72to.ru. Для входа в онлайн-приёмную арендатору необходимо ввести логин и пароль от портала госуслуг.

При этом арендатору не нужно формировать и распечатывать новую квитанцию ежеквартально — при сканировании QR-кода появится актуальная сумма для оплаты. Это удобно и упрощает процедуру оплаты задолженности в любом банке.

"Напомним, арендная плата за земельные участки вносится ежеквартально равными частями: за первый квартал до 15 февраля, за второй квартал до 15 мая, за третий квартал до 15 августа, за четвёртый — до 15 ноября", — рассказывают в пресс-службе департамента имущественных отношений Тюменской области.