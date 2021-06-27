В Тюмени будут реализованы креативные проекты молодежи

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел онлайн-встречу с активистами мультицентров "Моя территория", "Контора пароходства", Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис", театрального центра "Космос", молодежного Медиацентра, регионального Студсовета, а также участниками проектов платформы "Россия - страна возможностей".

За последние пять лет в регионе запустили семь новых общественных пространств для молодёжи. У молодого поколения есть масса возможностей для самореализации, а полезные инициативы и проекты всегда получат поддержку в региональном правительстве, подчеркнул губернатор.

Из озвученных молодежью идей губернатор поддержал концепцию преображения набережной в районе Масловского взвоза, разработанную "Конторой пароходства". "Проект очень хороший и, самое главное, в нем учли предложения горожан. Принял решение поддержать ребят и выделить средства на реализацию проекта", - сообщил глава региона.

Организаторам фестиваля "Морфология улиц" предложено визуально преобразить строящуюся развязку на пересечении улиц Мельникайте - Дружбы.

Также губернатору понравилась идея Всероссийского хакатона цифрового искусства в рамках проекта "Фиджитал", на который ребята выиграли грант Росмолодежи. Мероприятие запланировано на середину августа, но его проведение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.