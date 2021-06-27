Пациенты Медицинского города проходят лучевую терапию на новом линейном ускорителе

Фото пресс-службы МКМЦ «Медицинский город»

Около 7500 сеансов лучевой терапии для пациентов с онкологическими заболеваниями провели на новом линейном ускорителе, который появился в Медицинском городе в феврале 2021 года.

Заведующая радиологическим отделением №2 Анна Логвиненко отмечает, что установка полностью оправдывает возложенные на неё ожидания, показала высокую пропускную способность и эффективность.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, врачам-радиотерапевтам благодаря линейному ускорителю удалось увеличить доступность этого вида лечения, оптимизировать график проведения лучевой терапии. На нем получают лечение пациенты с новообразованиями головы и шеи, центральной и периферической нервной системы, грудной клетки, брюшной полости, малого таза, опухолевыми заболеваниями лимфоидной, кроветворной системы.

"Аппарат многофункционален, в частности, он позволяет врачам облучать подвижные мишени, не повреждая здоровые ткани. Такая функция необходима при лечении многих онкологических заболеваний, например, у пациенток, которые проходят лучевое лечение после мастэктомии слева, это дополнительно защищает сердце", - рассказала заведующая дневным стационаром по радиотерапии Медицинского города Екатерина Фёдорова.