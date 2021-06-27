В Тюменском районе построили новый культурный центр

Фото МАУ ТМР "ЦКиД "Родник"

Центр культурного развития открылся в поселке Московский Тюменского района. На площади более шести тысяч кв. метров разместились зрительный зал на 500 посадочных мест с качественной световой и звуковой техникой. Здание построили за 1,5 года в рамках нацпроекта "Культура"..

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, новое здание соответствует всем современным требованиям к учреждениям культуры: просторное, безопасное, учитывающее интересы маломобильных граждан. Здесь есть танцевальная площадка-холл, зал хореографии, кабинеты и студии для занятий творчеством. Здание оборудовано лифтами. На территории вокруг предусмотрены парковочные места, поставлены скамейки, заасфальтированы дорожки и есть небольшая площадь перед входом в здание, высажены цветы.

Директор Центра культуры и досуга "Родник" Ирина Морарь отметила, что к привычным клубным формированиям: народному и эстрадному вокалу, хореографии, декоративно-прикладному и театральному творчеству – здесь добавятся такие направления, как вокально-инструментальное, ковроткачество, гончарное ремесло, изобразительное искусство. Педагоги и мастера будут рады видеть на своих занятиях детей, молодежь, представителей старшего поколения.

В связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции посетить Центр культурного развития можно по предварительной записи.