Комплекс мероприятий "Дороги с ГИБДД" проведут в Тюменской области

Госавтоинспекция МВД России 3 июля отпразднует 85-летие со дня образования. В преддверии юбилейной даты в Тюменской области проводят комплекс мероприятий "Дороги с ГИБДД".
Как сообщили в Госавтоинспекции региона, акции дорожной безопасности пройдут на федеральных автодорогах, а также в городах и районах области. У водителей и пешеходов есть возможность поздравить сотрудников ГИБДД с праздником. Сделать это можно своим правильным поведением на дорогах.
В преддверии юбилея службы Госавтоинспекции в пришкольных лагерях пройдут флешмобы и конкурсы. Руководители службы и представители общественности проведут для детей и подростков уроки дорожной безопасности.
Отметим, сначала года на трассах региона зафиксировано 119 ДТП, в которых погибли 58 человек, более 1,5 тыс. человек получили травмы. Удалось добиться снижения смертности на 20%.
"Жители области и транзитные водители стали аккуратнее передвигаться по федеральным автодорогам, что, в первую очередь, и повлияло на уменьшение летальности от ДТП", - прокомментировал временно исполняющий обязанности начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер.
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