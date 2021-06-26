Про тюменских учителей и учеников рассказали в инстаграм-спектакле

Премьера необычного спектакля "Дорогая Елена Сергеевна" о конфликте учеников и молодых учителей состоялась в Тюмени. Постановку показывали в Инстаграме, она стала частью театрально-образовательного проекта.
Сюжет спектакля разворачивался в инстаграм-аккаунтах персонажей. Чтобы объединить все части в цельную историю, нужно было подписаться на все их блоги.
"Это то, что люди делают каждый день – следят за жизнью своих друзей, звезд, блогеров. Просто листают истории, смотрят трансляции и отвечают на их посты", – прокомментировал автор проекта, бывший учитель Артем Адутов.
Среди героев, например, 27-летняя учительница географии Людмила Васильевна. Дети ей не очень приятны, зато она любит проводить время на даче. В какой-то момент Людмила Васильевна появляется в публикациях 16-летней Полины, ее ученицы, мечтающей стать певицей.
Спектакль "показывали" с 16 по 20 июня, но посмотреть сохраненные истории и публикации героев можно и сейчас, пишет "Вслух.ру".
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