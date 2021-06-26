Про тюменских учителей и учеников рассказали в инстаграм-спектакле

09:22 26 июня 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото с личной страницы Артёма Адутова

Премьера необычного спектакля "Дорогая Елена Сергеевна" о конфликте учеников и молодых учителей состоялась в Тюмени. Постановку показывали в Инстаграме, она стала частью театрально-образовательного проекта.

Сюжет спектакля разворачивался в инстаграм-аккаунтах персонажей. Чтобы объединить все части в цельную историю, нужно было подписаться на все их блоги.

"Это то, что люди делают каждый день – следят за жизнью своих друзей, звезд, блогеров. Просто листают истории, смотрят трансляции и отвечают на их посты", – прокомментировал автор проекта, бывший учитель Артем Адутов.

Среди героев, например, 27-летняя учительница географии Людмила Васильевна. Дети ей не очень приятны, зато она любит проводить время на даче. В какой-то момент Людмила Васильевна появляется в публикациях 16-летней Полины, ее ученицы, мечтающей стать певицей.

Спектакль "показывали" с 16 по 20 июня, но посмотреть сохраненные истории и публикации героев можно и сейчас, пишет "Вслух.ру".

Теги: соцсети , спектакль , учителя
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2021