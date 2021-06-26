Тюменские студенты техникумов сдают экзамены по стандартам Ворлдскиллс Россия

Более 5 тыс. тюменских студентов проходят государственную итоговую аттестацию в формате демонстрационного экзамена. Она проходит в рамках нацпроекта "Образование" предназначена для обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) ТОП-50 и актуализированным ФГОС по профессиям.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, такой вид экзамена позволяет работодателям оценить практические умения студентов и способность применять теорию на практике.

Экзамен проходит по 58 компетенциям, его сдают в специально аккредитованных Центрах проведения демоэкзамена, оснащение которых соответствует требованиям Ворлдскиллс Россия, на базе 16 учреждений среднего профессионального образования региона.

Заведующая учебной частью тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Ирина Тунгусова поделилась, что в сдаче демонстрационного экзамена по их направлению участвуют 238 студентов, 15 сотрудников техникума и 73 независимых эксперта - представители профессионального сообщества. Практические навыки выпускников проверяют по семи компетенциям: администрирование отеля, поварское дело, кондитерское дело, хлебопечение, парикмахерское искусство, эстетическая косметология и графический дизайн.

Результаты прохождения испытаний публикуются в личных кабинетах на единой цифровой платформе WorldSkills. Прошедшие его выпускники одновременно с дипломом о среднем профессиональном образовании получают документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills Passport). Владельцы таких документов вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которому предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям для поиска и подбора персонала.