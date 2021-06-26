ТюмГУ попал в рейтинг университетов Forbеs

Фото - https://www.facebook.com/ivan.romanchuk.7

Тюменский госуниверситет первые Рейтинг университетов Forbеs и стал единственным вузом региона, который вошел в топ-100. Об этом сообщил ректор вуза Иван Романчук на своей личной странице в "Фейсбуке".

Иван Романчук пояснил, что при оценке учитывалось качество образования, международная деятельность, качество нетворкинга, востребованность выпускников и международное признание. По некоторым направлениям университет получил высокие баллы, на уровне лидеров рейтинга.

"Мы демонстрируем достойные показатели по соотношению преподавателей и студентов, доле молодых преподавателей в коллективе. Есть существенные заделы по международному признанию у аудиторий исследователей, работодателей и студентов. Думаю, уже на следующий год Тюменский государственный университет может рассчитывать на еще более высокие позиции в таком рейтинг", - отметил ректор ТюмГУ.