В Тюменской области за сутки более сотни новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 20 393 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 601 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 14 024 человека.
Как сообщает региональный оперштаб по профилактике коронавируса, за минувшие сутки в Тюменской области выявлено 106 новых случаев заболевания COVID-19.
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