В Тюменской области за сутки более сотни новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 20 393 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 601 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 14 024 человека.