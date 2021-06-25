В Тюменской области за сутки более сотни новых случаев заболевания коронавирусом

13:56 25 июня 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

За последние сутки в России выявлено 20 393 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 601 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 14 024 человека.

Как сообщает региональный оперштаб по профилактике коронавируса, за минувшие сутки в Тюменской области выявлено 106 новых случаев заболевания COVID-19.

Теги: коронавирус
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2021