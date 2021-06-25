Тюменцам предлагают нарисовать собак-героев времен войны

Жителей Тюменской области приглашают принять участие в международном конкурсе рисунков "Собаки-герои". Творческое состязание, приуроченное ко Дню фронтовой собаки, проводит московский Музей Победы.

Участникам конкурса предлагают вспомнить подвиги собак во время Великой Отечественной войны и нарисовать четвероногого героя. Это может быть "портрет" реального пса, участвовавшего в сражениях, или собирательный образ отважного помощника и даже персонаж из книги или фильма. Рисунок можно дополнить небольшим рассказом.

Работа может быть выполнена в любой художественной технике: акварель, гуашь, карандаш, пастель, компьютерная графика или др.

Конкурс пройдет в пяти возрастных категориях: 6–8 лет, 9–11 лет, 12–14 лет, 15–17 лет, взрослые. Также учреждена специальная номинация "Самый активный педагог". Заявки принимаются до 25 июля.

Все работы войдут в виртуальную выставку, которая будет создана на сайте музея. Со 2 по 12 августа все желающие смогут проголосовать за понравившиеся работы.

Победители творческого состязания будут объявлены 14 августа, им вручат бесплатные билеты на онлайн-посещение экспозиции "Подвиг Народа". Работы победителей конкурса будут напечатаны на лимитированной серии открыток и отправлены им в подарок. Остальные конкурсанты получат сертификаты об участии в международном конкурсе.

В номинации "Самый активный педагог" будут награждены преподаватели и педагоги с наибольшим количеством учеников, которые приняли участие в конкурсе. Им вручат дипломы и билеты на онлайн-экскурсию по новой экспозиции "Подвиг Народа" с экскурсоводом музея для всех участников либо экскурсионную путевку для очного посещения экспозиции "Подвиг Народа".

Подробнее о конкурсе — на сайте Музея Победы.