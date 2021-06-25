Тюменская область готовится к большим выборам

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Тюменская область не вошла в число семи субъектов РФ, где 19 сентября, в единый день голосования, будут применять дистанционное электронное голосование, тестовое испытание которого проходило по всей стране с 21 апреля по 14 мая 2021 года. Об этом в беседе с корреспондентом “Тюменской линии” сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

“Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в сентябре этого года пройдет в Москве, где эксперимент по внедрению ДЭГ проводится с 2019 года, и Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях, – пояснил он .- Об этом решении Центральной избирательной комиссии было объявлено на совещании с председателями избирательных комиссий субъектов РФ, которое 26−27 мая 2021 года проходило в Москве”.

В Тюменской области в тестировании программы досрочного электронного голосования приняли участие 10 тыс. 895 жителей Тюменской области, что составило 45,49% от числа избирателей, подавших соответствующее заявление через портал госуслуг.

Как отметила на совещании председатель ЦИК Элла Памфилова, работа системы в семи субъектах позволит испытать ее в боевой обстановке.

Конечно, и в условиях эксперимента избиратель, по словам Игоря Халина, будет сам определять – проголосовать ли ему дистанционно, или прийти на традиционный избирательный участок.

В Тюменской области выборы-2021 пройдут в привычном, традиционном режиме.

В Тюменской области кроме кампаний по выборам депутатов Государственной думы и депутатов Тюменской областной думы, планируется ряд муниципальных выборов.