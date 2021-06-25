39 медиков готов принять Ямал в 2021 году по спецпрограмме

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО

По программе "Врачи, нужные Ямалу" в 2020 году в округ переехали из других регионов страны 42 специалиста. В этом году планируется принять еще 39 медработников.

В рамках программы при переезде на Ямал врачи востребованных специальностей получают 1 млн рублей: 500 тысяч при трудоустройстве, и столько через два года. Также одним из условий программы является работа в больницах округа не менее пяти лет. С первого дня работы врачи получают полную северную надбавку.

Региональная программа позволяет обеспечить больницы округа высококвалифицированными врачами, в том числе узких специализаций, отметили в пресс-службе губернатора.

Так, недавно в больнице Тарко-Сале появился новый эндокринологом. Врач в третьем поколении Юлия Коренчук семь лет работала в одной из городских поликлиник Омска, а теперь будет лечить жителей Ямала. "Заболевания, которые мы лечим, в основном – хронические, а значит, мы становимся друзьями наших пациентов на долгие годы. Очень хочется помочь северянам улучшить их здоровье", - пояснила свой переезд Юлия.

В целом за 2020 год на Ямал прибыли 236 медиков: врачи общей практики, педиатры, хирурги, невролог, инфекционист, фтизиатр, психиатр, эндокринолог, стоматолог, гематолог, врач ультразвуковой диагностики.

Татьяна Тихонова