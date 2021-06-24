Школьники Тюмени предложили свои идеи для нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство"

Обсуждение идей для одного из нацпроектов прошло в мультицентре "Моя территория", участвовали в нем представители региональной молодежи из "Большой перемены", активисты РДШ и Интеллектуального движения Тюменской области.

Как отметили в ОперШтабе, самыми интересными участники дискуссии признали идею создания коворкингов для предприимчивых школьников и обучающие ролики для бизнес-новичков в TikTok.

Встречу провели представители регионального отделения "Опора России" совместно с фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Если вы тоже молоды и готовы поделиться своими идеями по нацпроектам, то вам сайт нацпроекты для молодых! Сообщения принимаются до 27 июня.

Ранее в ежегодном послании Владимир Путин дал поручение к середине сентября включить меры поддержки молодежи в каждый национальный проект.