Тюменские НКО получат 39 млн рублей из фонда президентских грантов

В число победителей второго в 2021 году конкурса президентских грантов вошли 29 некоммерческих организаций из Тюменской области, которые получат более 39 млн рублей на реализацию социально значимых проектов. Размер грантов, выделенных тюменским НКО, составляет от 200 тысяч до 9 млн рублей.

Среди победителей — НКО, работающие в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, а также в Голышмановском городском округе и Ярковском районе. Это проекты "Гиды55+. Перезагрузка" (размер гранта — 1,9 млн рублей), "Семейная приемная - инклюзивный маршрут" (размер гранта — 1,9 млн рублей), "Швейная мастерская #пуговки" (размер гранта — 793 тыс. рублей), Фестиваль доброты "Тёплые коты" (размер гранта — 491 тыс. рублей), "Свежий ветер: парусный спорт для людей с инвалидностью" (размер гранта — 1,6 млн рублей) и другие инициативы в сфере патриотического воспитания, социального обслуживания, образования, охраны окружающей среды и защиты животных и т.д.