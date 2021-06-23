В Тюмени откроют барельефы в честь героев-саперов

Торжественное открытие архитектурной композиции "Герои-саперы" состоится в сквере имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева 24 июня в 16.30.

Барельефы созданы в честь Героев России майора Михаила Васянина и подполковника Сергея Жуйкова, Героев Советского Союза капитанов Павла Митрошина и Николая Щукина, старшего лейтенанта Павла Гурьева, старшего сержанта Николая Чихарева, полных кавалеров ордена Славы трех степеней, старшин Василия Казанцева и Александра Боровикова.

В мероприятии примут участие Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, ГАУ ДО ТО "Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

Церемонию открытия архитектурной композиции "Герои-саперы, уроженцы Тюменской области" украсят почетный караул, торжественный марш знаменных групп и оружейный салют.