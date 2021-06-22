В Тюмени вычисляют автомобили с архивными номерами

В Тюмени сотрудники ГИБДД вычисляют водителей, в массовом порядке нарушающих ПДД и пытающихся избежать административной ответственности.

Чтобы не получать штрафы, автомобилисты не регистрируют машину при покупке и ездят с архивными государственными номерными знаками, доставшимися от прежнего собственника.

Такие автомобили выявляют сотрудники центра фотовидеофиксации нарушений ПДД, заносят в базу розыска автомобилей, а наряды ДПС задерживают нарушителей на дороге.

Вчера автоинспекторы остановили "Мерседес", который был снят с учета в августе прошлого года прежним владельцем. За это время новый владелец, не зарегистрировавший автомобиль в ГИБДД, 78 раз нарушил ПДД: 10 раз проехал на красный сигнал светофора и заехал за стоп-линию, 68 раз превысил скорость.

28-летнему собственнику автомобиля выписаны постановления об оплате штрафов. Также он привлечен к ответственности за езду без государственных номерных знаков, у него изъяты свидетельство о регистрации автомобиля и номера.