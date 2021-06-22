В Тюмени почтили память фронтовиков и тружеников тыла

В День памяти и скорби губернатор Александр Моор, представители регионального правительства, депутаты областной и городской дум, руководители силовых структур и ведомств возложили в Тюмени цветы к “Вечному огню” и мемориалу “Память”.
В своем обращении к жителям региона, Моор напомнил, что "великую цену заплатили деды и прадеды за независимость и свободу Родины, за наше уверенное и благополучное сегодня и завтра. "Эти 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны для нас не просто важный и серьезный урок истории, а призыв учиться дорожить настоящим, оберегать мир ради будущего", – подчеркнул глава региона.
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