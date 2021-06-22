В Тюменской области 23 случая заболевания клещевыми инфекциями

В Тюменской области зарегистрировано 15 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 8 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

"За аналогичный период 2020 года было зарегистрировано точно такое же число случаев заболевания клещевым энцефалитом. Случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом было на три больше", — сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

С 14 по 20 июня в регионе зарегистрировано 955 обращений по поводу присасывания клещей. Всего с 31 марта в области зарегистрировано 13 369 обращений по поводу присасывания клещей.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Всем пострадавшим, которые не привиты против клещевого вирусного энцефалита, назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, исследован 1 551 клещ, из них в 21 клеще обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в 731 клеще найдены возбудители иксодового клещевого боррелиоза.