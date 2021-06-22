В "Конторе пароходства" отметят День молодежи

В воскресенье, 27 июня, в мультицентре "Контора пароходства" с 12:00 до 20:00 пройдет серия мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи. Все события будут объединены идеей, что молодость — это период знакомств с новыми людьми, которые могут сыграть значительную роль в дальнейшей жизни.

Для тюменцев подготовлена насыщенная программа: мастер-класс по коммуникациям, лекция на тему знакомства с новыми видами современного искусства, интерактивная зона с художниками, фотозона и настольные игры от "Мосигры".

— "Контора пароходства" собирает вокруг себя много интересных и талантливых людей. Мы хотим, чтобы они знакомились друг с другом, постепенно формировали коммьюнити. Поэтому все активности в этот день мы направили на объединение. Может быть знакомства, произошедшие в этот день, дадут старт проекту, который в будущем поможет реализовать наш мультицентр, — рассказала Юлия Саначина, руководитель мультицентра "Контора пароходства".

В большом зале в 12:00 и в 13:00 пройдут две лекции "Навыки коммуникации и самопрезентации". Полчаса займет теория, после чего еще 30 минут отведено на применение полученных знаний на практике. Спикером выступит Ольга Дежурко, педагог, психолог, организатор образовательных и развивающих событий. Вход на лекции по регистрации.

С 12:00 до 13:00 на сцене летней площадки клуб GallaDance проведет танцевальный мастер-класс по бачате и меренге. А с 12:00 до 15:00 на столах летней площадки можно будет поиграть в настольные игры от "Мосигры".

На веранде с 14:00 до 18:00 будет работать фотобудка, в которой все желающие получат бесплатные памятные снимки. А также там расположится экспозиция "Картина молодости". На большом стенде будут собраны фотографии людей разных поколений в молодости.

Каждый желающий может прислать снимки себя или своих старших родственников, бабушек и дедушек, когда им было 18-35 лет. Изображения отправляйте в директ инстаграм-аккаунта "Конторы пароходства" instagram.com/kontora_parohodstva.

Также каждый присутствующий сможет на месте прикрепить свою фотографию на стенд, таким образом экспозиция объединит молодых людей сквозь годы и поколения.

Кроме этого на веранде мультицентра с 14:00 до 20:00 будут рисовать портреты внутреннего мира горожан. Художник не будет видеть гостя, но создаст его портрет в ходе беседы, опираясь только на впечатления от манеры речи и голоса. Художники за ширмой — Дарья Михальцова и Светлана Бабичева.

С 18:00 до 20:00 на летней площадке у "Конторы пароходства" музыкальный диджей-сет сыграют Decibel-vinyl & Monoxrom.

В 19:00 в выставочном пространстве начнется лекция "Знакомство с organic инсталляциями, перформансами и объектами" Павла Фролова, скульптора и бутафора-декоратора из Санкт-Петербурга. Регистрация на лекцию.