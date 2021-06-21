В Тюмени из-за коронавируса отменили проведение летнего кубка "SUMMER CUP- 2021"

17:06 21 июня 2021
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Первый летний кубок "SUMMER CUP- 2021" по бодибилдингу, который должен был пройти  в Тюмени 26 июня, не состоится из-за роста заболеваемости коронавирусом. 

"В связи с действующими ограничениями на территории Тюменской области департамент физической культуры, спорта и допобразования рекомендует перенести или отменить массовые мероприятия, на которых сложно регулируется поток зрителей", - пояснили отмену мероприятия в пресс-службе департамента.

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