В Тюменской области продолжает работу горячая линия по профилактике коронавируса

В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области в ежедневном режиме продолжает работу горячая линия по профилактике коронавирусной инфекции: 8-800-302-26-70. Она объединена с единой горячей линией по вопросам новой коронавирусной инфекции.

Также работает горячая линия по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний по вопросам тестирования на COVID-19: 8-904-492-92-30.

Режим работы горячих линий – ежедневно с 8.00 до 20.00.

За прошедшую неделю на горячие линии поступило 668 звонков. За время работы на горячие линии управления Роспотребнадзора по Тюменской области поступило более 141,5 тысяч звонков.