Тюменская область попала в "красную" зону по росту случаев COVID-19

В "красной" зоне по росту случаев заболевания коронавирусом оказались 22 региона России, в том числе Тюменская область. Об этом РИА Новости сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Ученый строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов России по распространенности COVID-19. Она создана на основе официальной статистики. Регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: "зеленые", где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), "светло-желтые" – 0,9-1,0 (стабильный), "оранжевые" – 1,0-1,1 (удовлетворительный), "красные" – 1,1-1,2 (отрицательный - неудовлетворительный). Если индекс распространения R меньше единицы, распространение угасает, если больше – усиливается.

В России осталось только два региона с "зеленой" динамикой распространения COVID-19 — Ингушетия и Якутия. Но и там в ближайшее время динамика распространения заболевания, вероятнее всего ускорится, предполагает Тавадян.

Как уточнил ученый, самая тяжелая ситуация в Москве, Костромской области, Хабаровском крае, Тыве, Московской области, Амурской области, Хакасии, Кировской области, Коми, Севастополе, Бурятии, Ненецком автономном округе на Чукотке. Здесь индекс распространения превышает 1,2.

В "красной" зоне с индексом распространения от 1,1 до 1,2 находятся 22 региона: Тюменская область, Вологодская область, Архангельская область, Новгородская область, Нижегородская область, Псковская область, Алтайский край, Воронежская область, Омская область, Забайкальский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Тверская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Тульская область, Брянская область, Крым, Свердловская область, Магаданская область, Мурманская область, Кемеровская область, Приморский край.

В "желтой" зоне с индексом распространения от 1 до 1,1 находятся 48 регионов России, в числе которых Астраханская область, Ростовская область, Самарская область, Адыгея, Северная Осетия – Алания, Татарстан, Курганская область и другие.