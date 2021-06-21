Медики напоминают тюменцам, как оказывать помощь при судорожном припадке

Фото: пресс-служба тюменской станции скорой помощи

В Тюмени медицинский работник пришла на помощь мужчине с приступом эпилепсии, свидетельницей которого она стала случайно.

На остановке "улица Сеченова" очевидцы услышали внезапный крик мужчины, после которого он упал без сознания. Рядом оказался медицинский работник — женщина, которая в ту же секунду пришла на помощь к человеку, ударившемуся об асфальт затылком.

"Несколько секунд назад у него начался приступ эпилепсии — пена изо рта, язык прикушен, — сообщила очевидец диспетчеру скорой помощи. — Сейчас он спит, есть пульс и дыхание".

Прибывшая через 14 минут бригада скорой помощи застала повторный приступ судорог. Медики провели 37-летнему пациенту противосудорожную терапию, затем с подозрением на сотрясение головного мозга — на затылке у него была обнаружена гематома размером 2 на 2 сантиметра — доставили в Областную клиническую больницу №2 под наблюдение специалистов, где он получил всю необходимую помощь.

Медики скорой напоминают алгоритм первой помощи при судорожном припадке:

Перенесите человека в безопасное место, уложив его на ровную поверхность, если приступ случился на проезжей части, стуле, ступенях. Отодвиньте от него острые предметы. Это предупредит получение травмы. Подложите под голову бьющемуся в судорогах человеку мягкую вещь. И ни в коем случае не удерживайте голову или другие части тела в неподвижном состоянии, пытаясь таким образом погасить судороги, не давайте никаких лекарственных препаратов.

Во время судорог не пытайтесь с силой разжать плотно сомкнутые челюсти и вставить между ними какой-либо предмет – это может привести к перелому костей, а также повреждению зубов. В период между судорогами или до их возникновения можно извлечь съемные зубы, установить воздуховод или небольшой деревянный предмет округлой цилиндрической формы (ни в коем случае не использовать железные ложки, вилки, ножи). Если под рукой не оказалось ничего подходящего, то лучше ничего не вставлять.

Припадок, как правило, длится в течение 1–3 минут, затем сознание человека постепенно восстанавливается. Однако и после того, как он придет в сознание, требуется наблюдение за ним, поскольку еще какое-то время человек не понимает окружающей обстановки и может причинить себе неосознанно вред. Если человек впал в глубокий сон или кому, не пытайтесь его разбудить. Безопасное положение человека без сознания — на боку.

Категорически запрещается: поливать холодной водой, бить по щекам, давать нюхать нашатырный спирт. Такими действиями можно спровоцировать повторный приступ судорог.

После, если другие очевидцы еще не вызвали скорую помощь, набираем на стационарном телефоне номер 03, 112, на сотовом – 103, 112 и вызываем бригаду медиков.

Страдающим эпилепсией следует регулярно проходить осмотр у лечащего врача, принимать назначенные препараты и соблюдать рекомендации, это позволит снизить риски эпилептических припадков.