В Тюмени растет число волонтеров

Фото центра "Дзержинец"

В Тюмени активно развивается добровольческое движение. В 2020 году в проекты различного направления были вовлечено более 118 тысяч человек, а в 2021 году ожидается, что этот показатель составит более 132 тыс. человек.

"Люди осознанно идут в волонтерскую деятельность, они хотят помогать другим", - отмечает заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике Светлана Субботина.

В 2020 году в рамках всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" бло выполнено более 11 тысяч заявок. Добровольцы участвовали в сборе подписей за присвоение звания "Город трудовой доблести", раздавали открытки в акции "Пусть осень жизни будет золотой" и т.д. Работа ведется по 15 направлениям, в зависимости от востребованности.

"В 2015 году появилось семейное направление, в 2014 году зародилось спортивное волонтерство. Причем, если раньше спортивные волонтеры должны были сопровождать мероприятия, то сейчас они выступают участниками – к примеру, помощниками судей ГТО", - говорит Светлана Субботина.

В 2019 году появилось медийное направление, сегодня оно одно из приоритетных, в том числе в рамках развития цифровизации. В частности, волонтеры участвовали в профилактике выпадения детей из окон. Эффективны профессиональные волонтерские объединения: волонтеры-медики, киберволонтеры, поиск пропавших и т.д. Добровольческие движения появляются в образовательных учреждениях, социально ориентированных некоммерческих организациях.

В Тюмени волонтерство координирует центр "Дзержинец". Более 4 тысяч человек ежегодно проходит "Школу волонтера". Добровольцам рекомендуется зарегистрироваться в единой информационной системе на сайте dobro.ru, на федеральной платформе можно изучить лучшие практики, пишет "Вслух.ру".

В рамках развития добровольческого движения в Тюмени планируется внедрять корпоративное волонтерство и специализированные отряды, мотивировать население и совершенствовать систему обучения в "Школе волонтера".