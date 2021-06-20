Тюменская госавтоинспекция усилила контроль за водителями самокатов

Сотрудники ГИБДД Тюменской области подключают дополнительные меры по информированию граждан о правилах использования самокатов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Специалисты напоминают: на самокатах запрещена перевозка пассажиров, в том числе детей.
Автоинспекторы проводят экспресс-инструктажи по безопасности дорожного движения с тюменцами, которые берут электросамокаты напрокат. К сожалению, не все знают, где и как можно управлять самокатами мощностью более 250 ватт, а также, что для езды на них необходимо наличие водительского удостоверения категории "М" или "А". Причиной ДТП могут послужить и недостаточные навыки управления электросамокатами.
В этом году в Тюменской области пострадали семь детей, передвигавшихся на самокатах, пять ДТП произошло с участием людей на электросамокатах. В происшествиях травмированы пять человек, в том числе двое детей. При этом одного ребенка перевозила на электросамокате мама.
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