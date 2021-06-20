Ялуторовский музей приглашает туристов

Фото Ялуторовского музейного комплекса

Выставки и экскурсии предлагает Ялуторовский музейный комплекс для любителей отечественной истории и природы. Сотрудники музеев соблюдают все требования Роспотребнадзора, проводят экскурсии по предварительной записи и контролируют наполняемость залов.

Как сообщили в пресс-службе ЯМК, каждое из подразделений комплекса специализируется на своей тематике, но в любом из них гостей всегда ждут интересные открытия. Так, в "Торговых рядах" постоянно работает выставка "Ялуторовское купечество на службе Отечеству", в фойе "Дома природы" имитирован настоящий палеонтологический "раскоп" скелета мамонта и останков других ископаемых животных.

В краеведческом музее доступны фонды музейного комплекса, которые насчитывают более 36 тысяч единиц хранения. Здесь можно увидеть коллекции живописи, скульптуры, керамики, стекла, металла и дерева. В коллекции живописи представлены произведения художников Москвы, Иркутска, Тобольска, Тюмени, Ялуторовска. Одним из наиболее крупных фондовых собраний является коллекция изделий из металла: медная посуда, орудия труда. Посетители увидят самовары различных форм, изготовленные на знаменитых российских фабриках В.С.Баталова, Б.Г. Тейле, братьев Петровых, братьев Шемариных. Также на экспозиции представлены трофейный телефон Siemens, бытовая техника и приборы 1940-1970-х годов.

Из многочисленной коллекции дерева в открытом хранении представлены сундуки и чемоданы. Выставку дополняют коллекции тканей, посуды конца XIX – середины XX века.