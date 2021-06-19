В Тюменском районе готовят школы к началу нового учебного года

Фото пресс-службы администрации Тюменского муниципального района

Ремонтные работы ведутся в школах Тюменского района. Семь учреждений образования обновят к началу нового учебного года.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, масштабные ремонтные работы завершаются в Андреевской школе. Там в течение года проводился комплексный капитальный ремонт. Местные ребята в это время учились на выезде – в Боровской и Винзилинской школах, но 1 сентября 2021 года они смогут вновь пойти в родную школу. Строительно-монтажные работы уже завершены, заканчиваются отделочные работы, впереди – комплектование новой мебелью и оборудованием.

Завершен ремонт кровли в Наримановской школе, обустроено водоснабжение спортивного зала в Муллашинской. В дошкольном подразделении Богандинской школы №1 привели в порядок группы для малышей, установили новую сантехнику.

Капитальный частичный ремонт продолжается в Горьковской школе: здесь оборудуют помещения для дошкольного отделения на 50 мест. В Боровском детском саду "Журавушка" укрепляют фундамент. Работы на этих объектах завершат в августе.

В Акияровской средней школе за время каникул строители отремонтируют вентиляцию, заменят оконные и дверные блоки. В Салаирской школе необходимо провести отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, восстановление отмостки здания, установить двери. Ремонт продлится около года, а потому салаирские школьники и учителя следующий учебный год будут учиться в Нариманова.

Как прокомментировала начальник управления образования Тюменского района Ольга Буторина, вся организация образовательного процесса уже продумана администрацией школы. "Наримановская школа будет временно работать в две смены, подвоз организуем двумя школьными автобусами. Проработана организация питания. Коллективы обеих школ готовы к временному объединению в одном здании, все родители также проинформированы о предстоящих переменах", - подчеркнула она.