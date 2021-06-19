Первая выставка криптоарта откроется в Тюмени в День молодежи

Первая в Тюмени выставка криптоарта пройдет в МТЦ "Космос" 2 июня, в День молодежи. Она будет открыта с 10:00 до 22:00, вход свободный. Также в этот день подготовят спектакль для двоих и интерактив, посвященный проблеме выбора.

Как сообщили в театральном центре, выставка криптоарта - новое направление в современном искусстве, совмещающее криптовалюту и цифровое изображение. Свои работы представит тюменский видеограф, основатель NIGMA VIDEO PRODUCTION Денис Нигматуллин.

Также около "Космоса" пройдет интерактив, посвященный проблеме выбора. На крыльце театрального центра будут расположены три двери с табличками: "крепкие отношения с близкими", "классная работа", "достижение собственных целей". Жители города выберут то, что для них важно, наклеив стикер на заднюю часть одной из дверей.

После пройдут показы спектакля-диалога "Я смотрю на тебя" для двоих зрителей. Одновременно спектакль смогут посмотреть 4 пары. Они наденут наушники, и голос в них говорит, что делать дальше. Вход по регистрации, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

"В день молодежи мы решили представить на площадке "Космоса" актуальные направления искусства – те, что сегодня придумывают, создают и популяризируют молодые люди", – прокомментировала руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Александрина Шаклеева.