ГИБДД Тюменской области проверяет техническую исправность автобусов

Сотрудники ГИБДД Тюменской области участвуют в техническом осмотре автобусов. В течение трех месяцев проверку прошли 1334 автобуса, четверть из них признаны неисправными.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, у автобусов фиксировались неисправности тормозной системы, рулевого управления, элементов подвески, напрямую влияющие на безопасность дорожного движения.

Представитель собственника неисправного транспорта получал официальное предостережение о приостановке эксплуатации автобуса и недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений. По возможности нарушения устраняются и лишь после этого техника выезжает на дороги региона.

ГИБДД придерживается в этом случае принципиальной позиции, учитывая общественную значимость безопасной перевозки пассажиров.