Свежая зелень в рационе укрепит иммунитет тюменцев

Употребление свежей сезонной зелени будет полезно для жителей Тюменской области. Специалисты отмечают, что присутствие ее в ежедневном рационе питания способствует укреплению иммунитета.
Как рассказали в тюменском центре гигиены и эпидемиологии, сезонная зелень, а также овощи и фрукты восполняют дефицит витаминов и минералов. При этом зелень абсолютно не калорийна, по этой причине ее можно кушать каждый день и не один раз. Однако есть и противопоказания. В их числе воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, диарея или аллергия.
Важно помнить, что даже при использовании зелени со своего огорода, ее в любом случае необходимо тщательно промыть перед едой, чтобы удалить пыль, загрязнения и частички земли. Употребление в пищу немытых листьев, ягод, фруктов и овощей может спровоцировать острые кишечные или паразитарные заболевания, пишет "Тюменская область сегодня".
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