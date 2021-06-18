Выставка "ПРО Петра и флот" начала работу в Тюмени

Фото: пресс-служба ТМПО

В музее "Усадьба Колокольниковых" открылся новый выставочный проект "Про Петра и флот". Посетить экспозицию можно до 28 ноября включительно.

В 2021 году наша страна отмечает сразу две знаменитые исторические даты: 300-летие со дня победы над Швецией в ходе Северной войны (1700-1721 гг.) и 300-летие провозглашения Петра Алексеевича – четвертого представителя династии Романовых на русском престоле - императором всероссийским. В удачном противоборстве с северным соседом огромную роль сыграл молодой российский военно-морской флот.

Представляемая посвящена истории и развитию русского флота в XVIII-XX столетиях. В экспозиции - предметы из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения и частных коллекций тюменских моделистов.

Музей "Усадьба Колокольниковых" расположен в Тюмени по адресу: ул. Республики, 18. Стоимость билета на выставку 30 рублей. Контактный телефон: +7(3452) 46-49-63. Возрастная категория 6+.