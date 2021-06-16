Тюменцев ждет "Таинственное посещение"

Фото: ТМПО

Каждую пятницу и субботу в 18:00 и 19:00 в течение всего лета музей "Дом Машарова" проводит для тюменцев и гостей города необычное мероприятие "Таинственное посещение".

Тюмень полна тайн и загадок. Каждый уголок города скрывает свою удивительную историю, порой пугающую и мистическую. "Дом Машарова" приглашает услышать загадочные рассказы из жизни города и региона. Участники пройдут вместе во тьму мистического флигеля музея, чтобы в его стенах узнать о секретах тюменской земли. И только свет от фонарика осветит все давно забытые тайны...

Музей "Дом Машарова" расположен по адресу: ул. Ленина, 24. Стоимость участия 100 рублей с человека. При покупке билета онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения стоимость составит 95 рублей. Подробности можно узнать по телефону: +7 (3452) 46-13-10. Возрастная категория 12+.