В Тюменской области 13 случаев заболевания клещевыми инфекциями

На прошедшей неделе почти 1000 жителей Тюменской области обратились в медучреждения за помощью по поводу присасывания клещей. Всего с конца марта в регионе зафиксировано 12 414 обращений по поводу присасывания клещей.

"Зарегистрировано 7 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 6 случаев заболевания клещевым боррелиозом", — сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Всем пострадавшим, которые не привиты против клещевого вирусного энцефалита, назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

Снятых клещей рекомендуют исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора.

"По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, исследовано 1390 клещей, из них в 19 клещах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в 655 клещах обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза", — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.