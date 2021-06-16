Тюменцы могут получить грант губернатора на сумму до 1,5 млн рублей

В Тюменской области проходит конкурс грантов губернатора Тюменской области для социально ориентированных НКО. Прием заявок продлится по 4 июля. Общая сумма конкурса, с учетом средств, поступивших от фонда президентских грантов, составит более 35 млн рублей.

На конкурсе участники смогут получить гранты от 200 тысяч до 1,5 млн рублей на социально значимые проекты по шести направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; поддержка проектов в области культуры и искусства; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие институтов гражданского общества.

Подать заявку и ознакомиться с положением конкурса можно на официальном сайте тюмень.гранты.рф. Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 13 августа 2021 года. Начать реализацию проектов, получивших поддержку, можно с 1 октября 2021 года.