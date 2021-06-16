На тюменской трассе остановили 17-летнюю девушку без водительских прав

На 76-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Ялуторовском районе инспекторы ДПС остановили "Жигули" 13-й модели без государственных номерных знаков. За рулем находилась 17-летняя девушка, не имеющая права управления транспортом. Документов на автомобиль у водителя не было.

Автоинспекторы выяснили, что девушка едет из деревни Варвара Ярковского района в село Крашнино Упоровского района. Машину взяла без спроса у своего друга. Девушка пояснила, что автомобиль был открыт, ключи находились в свободном доступе.

На водителя "Жигулей" в присутствии ее мамы составлены административные материалы за управление транспортом лицом, не имеющим водительского удостоверения, за отсутствие документов, за управление автомобилем без государственных номерных знаков. Автомобиль помещен на спецстоянку.