Тюменские врачи помогли музыканту, повредившему руку пилой

Фото: пресс-служба ОКБ № 2

Профессиональный тюменский музыкант повредил палец циркулярной пилой, в результате чего безымянный палец правой руки перестал разгибаться. 30-летний мужчина играет в ансамбле на аккордеоне и преподает в музыкальном училище. Пострадавшему смогли помочь в Областной клинической больнице №2.

В приемном отделении травматолог-ортопед Владимир Малишевский выполнил мужчине тенолиз сухожилия сгибателя четвертого пальца левой кисти для освобождения сухожилия из рубцов и спаек с окружающими тканями. Дефект восполнили длинной сухожильной мышцей руки.

Палец у мужчины выпрямился, после чего пациенту выполнили кожную пластику перекрёстным кровоснабжаемым лоскутом, пересадив кожу с соседнего пальца и запястья.

Спустя три месяца после операции мужчина вернулся к игре на любимом инструменте. Пока визуально заметно, что у музыканта пересажена кожа, однако врачи говорят, что спустя полгода этого не будет видно.

С февраля 2020 года на базе взрослого приемного отделения организован прием по направлению "кистевая хирургия", а с мая 2021 года в приемном отделении Областной клинической больницы №2 организована отдельная операционная кистевой хирургии.